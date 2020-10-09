Известный криминальный авторитет из Харькова "Князь" умер – СМИ

В Германии умер известный криминальный авторитет из Харькова Вадим Казарцев ("Князь").

Об этом 9 октября сообщило местное издание NewsRoom, ссылаясь на четыре источника. Информацию также подтвердил собеседник "Depo.Харьков" в правоохранительных органах области.

По разной информации, "Князь" умер на текущей неделе – 5 или 8 октября.

Отмечается, что харьковчанин долгое время страдал от онкологии. В Германии он проходил лечение.

"Это не насильственная [смерть]", – сказал представитель правоохранительных органов. На вопрос о кончине преступника он ответил: "Есть такая информация и она небезосновательна".

Согласно данным из открытых источников, Казарцев родился в 1960 году. В 1991-м он был осужден за убийство.

По данным "Апострофа", банда Казарцева занималась в основном рейдерским давлением на фермерские хозяйства.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Офис генпрокурора совместно с СБУ разоблачили на Харьковщине преступную группировку криминального авторитета "Князя", которая действовало в трех областях. Были задержаны четверо активных участников банды.

По данным спецслужб, группировка занималась вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Среди задержанных был и "правая рука" "Князя" Олег Кияшко.

В ходе обысков было изъято почти 8,4 миллиона гривен, около 170 тысяч долларов США и 40 тысяч евро.