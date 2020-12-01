В зоне ООС контрактник избил и поджег товарища из-за денег – ГБР

В зоне проведения Операции Объединенных сил в Донецкой области военнослужащий по контракту попытался душить сослуживца, чтобы обокрасть. А когда намерение не удалось, поджег его и таки забрал деньги – всего 9500 гривен.

Инцидент произошел 26 ноября, сообщает сайт Государственного бюро расследований. Сейчас следователи теруправления ГБР в городе Краматорске осуществляют досудебное расследование по данному факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военными, а также разбоя.

По данным следствия, 44-летний водитель одной из воинских частей, с целью завладеть имуществом такого же военнослужащего, сначала избил его и пытался душить. Затем он облил коллегу маслом для бензопил и поджег зажигалкой.

Сейчас пострадавший находится в Центральной городской больнице Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.

Во время досудебного расследования был проведен неотложный обыск, осмотр места происшествия, допросы свидетелей, в результате которых установлено лицо, которое вероятно совершило уголовное преступление ради денег.

27 ноября 2020 года подозреваемому сообщено о подозрении в:

нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, которое имеет характер издевательства над военнослужащим (ч. 2 ст. 406 УК Украины);

нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (ч. 1 ст. 187 УК Украины).

Также контрактнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Донецкого гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бердянске Запорожской области группа школьников подожгла мальчика и сняла событие на видео. ЧП произошло в ночь на 29 ноября в доме на улице Европейской. Дети 12-13 лет устроили опасный эксперимент, чтобы снять ролик для социальных сетей.