В Житомире женщина вывесила щенка из окна: полиция начала расследование. Фото и видео 18+

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
2,2 т.

  • В сети появилось видео издевательств над животным в Житомире

  • Волонтеры вызвали полицию и забрали щенка на обследование

  • Правоохранители открыли уголовное производство

В Житомире женщина издевалась над щенком

В сети обнародовали видео, как в Житомире женщина издевается над щенком, резко высовывая его из окна.

Полиция установила личность правонарушителя и начала расследование, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Собаку забрали на обследование.

Правоохранители опросили очевидцев и установили, что жительница общежития выталкивала животное из окна седьмого этажа, держа за лапы.

Как пишет "Житомир Инфо", полицию вызвали волонтеры, когда узнали о жестоком обращении со щенком.

Полиция открыла уголовное производство.

Когда они прибыли на место, женщина утверждала, что собака якобы сама вылезла в окно. В итоге мужчина, который находился в квартире, признался, что таким образом они пытались напугать животное.

Полиция открыла уголовное производство по статье 299 (жестокое обращение с животными) УК. Виновнице грозит штраф, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.

Женщина утверждала, что собака сама пыталась вылезть в окно.

Собаку забрали волонтеры и отвезли к ветеринару. Результаты обследования они предоставят правоохранителям.

Внимание! Видео содержит сцены насилия, 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области неизвестные устроили самосуд над подозреваемыми в издевательствах над животными.

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