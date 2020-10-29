В Житомире женщина вывесила щенка из окна: полиция начала расследование. Фото и видео 18+
В сети появилось видео издевательств над животным в Житомире
Волонтеры вызвали полицию и забрали щенка на обследование
Правоохранители открыли уголовное производство
В сети обнародовали видео, как в Житомире женщина издевается над щенком, резко высовывая его из окна.
Полиция установила личность правонарушителя и начала расследование, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Правоохранители опросили очевидцев и установили, что жительница общежития выталкивала животное из окна седьмого этажа, держа за лапы.
Как пишет "Житомир Инфо", полицию вызвали волонтеры, когда узнали о жестоком обращении со щенком.
Когда они прибыли на место, женщина утверждала, что собака якобы сама вылезла в окно. В итоге мужчина, который находился в квартире, признался, что таким образом они пытались напугать животное.
Полиция открыла уголовное производство по статье 299 (жестокое обращение с животными) УК. Виновнице грозит штраф, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.
Собаку забрали волонтеры и отвезли к ветеринару. Результаты обследования они предоставят правоохранителям.
Внимание! Видео содержит сцены насилия, 18+
Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области неизвестные устроили самосуд над подозреваемыми в издевательствах над животными.