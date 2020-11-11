В Житомире застрелился генерал пенитенциарной службы

В Житомире в собственной квартире нашли застреленным генерала Государственной пенитенциарной службы Украины Виктора Мошкивского.

Как сообщила ТСН, 63-летний мужчина совершил самоубийство. О трагедии правоохранителям рассказали родные погибшего, которые нашли его мертвым (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Полицейские отметили, что мужчина застрелился из зарегистрированного охотничьего оружия, выстрел совершил в голову. Перед смертью он оставил родным две записки. Их содержание полиция не разглашает, только говорит, что будет проверять изложенные в них факты.

Известно, что Мошкивский был на пенсии, недавно попал в ДТП, но без пострадавших. Полиция начала расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории военной части в городке Чуднов Житомирской области 9 ноября обнаружили тело 28-летнего лейтенанта с огнестрельным ранением. Причины его гибели выясняют правоохранители, среди версий рассматривается и самоубийство.