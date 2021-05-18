В Житомире задержали киборга ДАП для выдачи в Россию

В Житомире полиция задержала добровольца "Правого сектора" Леонида Чемоданова ("Зеленого"), который воевал в донецком аэропорту. Его якобы планируют экстрадировать в Россию, гражданином которой он является.

Об инциденте сообщил на своей странице в Facebook адвокат Виталий Коломиец. Он отметил, что кроме ДАП, Герой также участвовал в боях за Пески.

"Зеленый" с лета 2014 на войне в составе ДУК ПС, получил ранение в ДАП. В Житомире не слышали о прямом запрете экстрадиции ветеранов в РФ и ее государства-сателлиты", – возмутился Коломиец.

Адвокат уточнил, что в России есть заочное решение 2009 года о заключении Чемоданова на пять лет. Также ему инкриминируют въезд в Украину 11 лет назад по другим документам. Юрист отметил, что выехал в Житомир, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее "Цензор.НЕТ" писал, что Чемоданов является уроженцем Псковской области РФ, однако он уже давно переехал в Украину.

"До переезда в Украине не бывал. И, честно говоря, думал, что еду в эту страну только на время... Но я полюбил Украину. Здесь есть дух свободы, есть взаимопонимание и человеческая поддержка, есть доброта. Я согласен с героем фильма "В бой идут одни "старики", запомнил выражение оттуда об Украине: "... Здесь и воздух другой, и дышится по-другому". Украина и Россия – это не просто две разные страны. Это две разные планеты. И я считаю Украину просто своей родиной. Мне очень нравится здесь жить", – говорил защитник.

"Когда начались боевые действия на востоке, я решил идти защищать свою родину. Потому что я – мужчина. Каждый мужчина должен защищать свой дом, если нападают враги. Даже если эти враги – его бывшие сограждане. Я – противник путинского режима", – откровенно говорил Чемоданов.

По словам воина, после начала российской агрессии он сразу же обратился в житомирский военкомат, но там ему категорически отказали, сказав, что гражданин другой страны не может служить в ВСУ.

"Альтернативы не было – оставалось только идти добровольцем. И я пошел в ряды "Правого сектора". Вернуться в РФ для меня – это угроза и свободе, и жизни. В России "Правый сектор" – это террористическая организация. Меня арестуют, посадят и убьют в тюрьме. В России даже за слова "Слава Украине!" можно получить срок. Это – полицейское государство. В нем ничего не изменилось – от сталинского до путинского. Возвращаться в РФ я не могу и не хочу", – отмечал в конце 2020 года боец-доброволец.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая чеченский доброволец Адам Осмаев, который воевал на Донбассе на стороне Украины, заявил, что получил гражданство нашего государства и занимается изучением украинского языка.