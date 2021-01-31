В Житомире задержали десантника за торговлю наркотиками: ему грозит до 10 лет тюрьмы

В Житомире задержали по подозрению в распространении наркотиков военнослужащего одной из местных воинских частей, которая дислоцируется в городе.

В частности, он продавал гражданским лицам амфетамин и каннабис. Об этом сообщает прессслужба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

По данным следователей, в январе 2021 года солдат десантно-штурмового батальона реализовывал такие наркотические вещества неоднократно. Средства за это он получал на свой карточный счет.

Как информируют в военной прокуратуре "солдата-наркоторговца задержали 29 января после сбыта очередной партии наркотических веществ". Речь идет о 15 граммах амфетамина и 10 свертках каннабиса.

Пока продолжаются первоочередные следственные и розыскные действия. В то же время задержанному должны сообщить о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 УК Украины, а в дальнейшем избрать меру пресечения.

Так, если его вину докажут, военнослужащему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы, кроме этого, с конфискацией имущества.

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