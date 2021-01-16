В Житомире в аварии погиб молодой капитан полиции. Фото

В Житомире 15 января в ДТП погиб 35-летний капитан полиции Игорь Мороз. Он был заместителем начальника одного из отделов Управления информационно-аналитической поддержки Нацполиции в области.

В аварию полицейский попал на собственном Volkswagen Polo, когда ехал для выполнения служебного задания. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия, говорится на странице полиции Житомирской области в Facebook.

По данным пресс-службы, предварительно, 15 января в 19:40 водитель Volkswagen Polo, двигаясь по ул. Чудновской, на мосту выехал на полосу встречного движения, где произошло боковое столкновение с троллейбусом.

"Травмы получила и одна из пассажирок троллейбуса, 47-летняя жительница Житомира. Женщине была оказана медицинская помощь без госпитализации. Установлено, что за рулем автомобиля находился работник полиции, выполняющий служебное задание", – отмечается в сообщении.

"Он был ответственным и принципиальным работником, добрым и порядочным человеком, искренним и надежным другом", – подчеркнули коллеги полицейского.

По их словам, Игорь Петрович Мороз по образованию был военным связистом, после окончания Житомирского военного института он более 5 лет прослужил в Вооруженных силах Украины. В органы внутренних дел попал в 2014-м и был в разных подразделениях.

С 2018-го высококвалифицированного специалиста назначили заместителем начальника отдела связи и телекоммуникаций (ныне – отдел телефонных коммуникаций, структурированных кабельных систем, видео, аудиосервисов и электронных средств контроля управления информационно-аналитической поддержки ГУНП в Житомирской области).

"Руководство Главного управления Национальной полиции в Житомирской области и весь личный состав выражает соболезнования семье погибшего и скорбит по коллеге и товарищу", – добавили в полиции Житомирщины.

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