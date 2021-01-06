В Житомире умер новорожденный: родители обвинили врачей в халатности

В родильном доме в Житомире умер от асфиксии новорожденный ребенок, родители которого обвинили медиков в халатности. По словам мамы, роды у нее начались преждевременно, но в отделении ее продержали больше часа, долго не оказывая помощь несмотря на кровотечение.

Врачи же заверяют, что все делали быстро и вовремя, просто на установление диагноза нужно было время. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Трагедия произошла в семье молодоженов – 32-летнего Виталия Барановского и 22-летней Людмилы Суходольской, которые ждали первенца. Молодые люди говорят, что очень радовались, когда узнали, что у них будет сын, к его появлению на свет готовились заранее – купили колыбель, вещи и игрушки.

Беременность у Людмилы проходила хорошо, патологий у нее не было. Но на 35-й неделе девушка почувствовала сильную боль в животе. Скорая доставила ее в роддом, но в приемном отделении медиков ей пришлось ждать.

"Более часа жену держали в приемном, потом повезли в родильное, там держали, не знали, что делать, а за это время мой ребенок задыхался", – рассказывает Виталий.

Роженицы сделали кесарево сечение. Новорожденный мальчик был жив, но через несколько часов скончался. Супруги считают, что медики потратили время.

"Как мне сказали, была гипоксия мозга, то есть не поступал кислород в головной мозг, ребенок задохнулся", – отметил мужчина.

Со своей стороны медики говорят, что задержка возникла из-за того, что им нужно было время, чтобы поставить диагноз роженице. В частности, у девушки обнаружили отслоение плаценты.

"Надо было поставить диагноз – это отслойка, или это просто роды. Может, преждевременные роды, и их надо было остановить. Она поступила в 17:50, а в 18:20 ребенок был извлечен", – заявила медицинский директор Житомирского областного перинатального центра Людмила Асташкина.

Супруги же убеждены, что в медучреждении подделали историю родов Людмилы.

"Вызвал скорую в 16:34 и она быстро отреагировала. А в истории родов написано, что в 17:50 моя жена только попала в приемное. Уже час где-то делся, это не является правдой", – подчеркнул Виталий.

С заявлением о халатности медиков супруги обратились в полицию. Та зарегистрировала уголовное производство.

"Предварительная квалификация – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. Подано ходатайство в суд о проведении следственных действий", – пояснила начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко.

Если вину медиков докажут, им грозит до 5 лет лишения свободы. Родители, которые потеряли сына, готовы бороться до конца, потому что хотят, чтобы такая трагедия с преждевременными родами ни с кем не повторилась.

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