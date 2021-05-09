В Житомире полицейские спасли мужчину, который пытался прыгнуть с моста. Видео

В Житомире сотрудники патрульной полиции спасли мужчину, который пытался спрыгнуть с моста.

Как сообщила в воскресенье, 9 мая, пресс-служба МВД, днем 8 мая патрульные получили сообщение о том, что за перилами моста стоит человек.

"Мужчина как раз решился прыгнуть, когда патрульные прибыли на место. Полицейские среагировали мгновенно и силой перетянули мужчину в безопасное место", – говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

Спасенного мужчину передали медикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области патрульные спасли девочку, которая рассказала, что ее отравили неизвестным веществом. Полицейские нашли потерпевшую на окраине города возле автозаправочной станции.

А в Одессе 11-летняя девочка позвонила в полицию "из багажника авто". В городе был объявлен план "Перехват" для поиска похитителя, однако позже выяснилось, что похищение было шуткой.

Кроме того, в конце апреля полиция Киева задержала парня и девушку, которые курили в поезде метро. Нарушителями оказались 21-летняя и 24-летний жители столицы.