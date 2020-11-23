В Житомире пациент избил беременную женщину-врача в ее кабинете

В Житомире пациент ворвался в кабинет и избил беременную женщину-врача из-за того, что она не хотела подписывать с ним декларацию.

Об этом рассказали в сюжете ТСН. 34-летнюю Инну Савчину с сотрясением мозга и угрозой беременности госпитализировали.

Семейный врач рассказала, что во время обычного приема пациентов в кабинет ворвался мужчина, который уже несколько месяцев ее преследовал. Без объяснений он снял с себя маску, начал плеваться, а потом схватил за халат.

"Тянет меня через все столы, бросает стул в медсестру, хватает меня, тянет и бросает на пол, я ударилась головой", – рассказала Савчина.

Она смогла вытащить из сумочки газовый баллончик и прыснуть в лицо нападающему. На крики и шум прибежали коллеги из соседних кабинетов. Мужчине удалось убежать.

Полицейские, которых вызвали медики, установили личность нападавшего, которым оказался 50-летний местный житель.

Савчина сейчас находится в гинекологическом отделении из-за угрозы беременности после избиения.

Семейный врач пояснила, что не захотела подписывать декларацию с мужчиной из-за его неадекватного поведения.

"Да, я ему отказала после его угроз, что, мол, "я тебя убью, ты здесь работать не будешь, ты отсюда не выйдешь", – рассказала женщина.

Журналисты разыскали, где живет нападавший. Он закрылся в доме, отказался выходить и отвечать на телефонные звонки.

По словам соседей, от странного поведения мужчины страдают не только они, но и его мать, на чью пенсию они вдвоем живут.

"У него мать-пенсионерка, он нигде не работает, сидит на ее пенсии. Он и ее грызет, там и мать бедная", – сообщил сосед Максим Чепак.

Администрация медучреждения после инцидента решила установить камеры наблюдения и нанять охрану.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева пациент жестоко избил врача из-за того, что ему якобы не понравились стены помещения больницы.