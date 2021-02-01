В Житомире охрана в магазине избила бездомного: появилась версия второй стороны

В Житомире сотрудники охранной фирмы в одном из магазинов избили мужчину, который зашел туда погреться, и буквально за шиворот вытащили бедолагу на улицу.

Очевидцы сняли увиденное на камеру и выложили в сети, отметив, что на их замечания обидчики не отреагировали. Правоохранители по данному факту начали расследование (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что инцидент произошел вечером 30 января в магазине Eva на площади Победы в городе. На опубликованных кадрах видно, как один из охранников силой вытаскивает мужчину из заведения, а другой бьет его палкой и ногами.

Автор видео подчеркнула, что делала замечание, но те продолжали применять насилие против бездомного. По ее мнению, тот зашел в магазин погреться, а продавец, очевидно, вызвала охрану из-за его неприятного запаха. Также добавила, что когда его били, он просил этого не делать и говорил, что уйдет сам, лишь бы ему отдали пакет, с которым он зашел в помещение.

В охранной фирме Venbest, сотрудники которой стали фигурантами инцидента, заявили, что их действия были ужасными. Кроме этого, заверили, что по результатам служебного расследования этих двух охранников уже уволили.

Со своей стороны правоохранители зарегистрировали по факту избиения уголовное производство.

В свою очередь, в компании "РУШ", которой принадлежит сеть EVA, рассказали, что посетитель вел себя не совсем адекватно – пользовался товарами магазина бесплатно и на свое усмотрение, в частности начал использовать баллончики с дезодорантами для собственных нужд, была попытка украсть маникюрные принадлежности.

"Чтобы предотвратить беспорядок и кражу в магазине, продавец сделала гражданину замечания, а когда это не остановило его, то согласно инструкции вызвала охранную фирму, передав потенциального злоумышленника в руки охранников", – говорится в сообщении.

Компания обратила внимание на то, что персонал магазина EVA не провоцировал и не совершал никаких противоправных действий, которые могли бы привести к конфликту между охранниками и гражданином.

"Также стоит отметить, что охранники, которые участвовали в конфликте с гражданином, не являются охранниками EVA и сотрудниками компании "МАРШ". Они являются сотрудниками охранной фирмы "Венбест", которая предоставляла услуги по охране магазинов сети", – добавили в компании.

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