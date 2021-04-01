В Житомире мужчина до смерти забил женщину 8 марта: суд отпустил подозреваемого домой

В Житомирской области суд отправил под домашний арест 30-летнего мужчину, который подозревается в убийстве женщины.

Об этом местному порталу Zhitomir-Online сообщил отец убитой Михаил Дацук. Он рассказал, что подозреваемый до смерти забил его дочь в одном из хостелов. Трагедия произошла 8 марта.

Фигурант дела решил сотрудничать со следствием и признался в ходе судебного заседания в совершенном.

"Он убил мою дочь. Вознюк Артем Юрьевич, 1991 года рождения, город Житомир. И признался вчера [30 марта] на суде, уже в конце суда, когда судья шел в совещательную комнату. Он признался и сказал, что будет сотрудничать со следствием", – сообщил Дацук.

Его возмутило, что подозреваемого отпустили домой. Отец жертвы переживает, что убийца может получить несправедливое наказание или даже убежать.

"Убийцу отпустили домой без средств электронного слежения, без ничего. Просто под круглосуточный арест", – сказал Дацук.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Во Львове нашли убитой пропавшую без вести 19-летнюю студентку Львовского национального университета имени Ивана Франко Дарью Косенок. Девушка родом из Каменского Днепропетровской области.