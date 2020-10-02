В Житомире из колонии сбежал 20-летний заключенный

В Житомире из-под стражи в исправительной колонии №4 сбежал 20-летний парень, отбывающий наказание за кражу.

Побег произошел утром 2 октября. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

По их словам, осужденный покинул исправительное учреждение через забор – прямо под вышкой у часового.

В колонии парень находится с августа 2019-го, при этом отсидеть ему оставалось еще два года.

"Странно, что он с таким маленьким сроком пошел на побег. Причиной могли стать или притеснения, или долги", – подчеркнул источник.

Отметим, что Житомирская исправительная колония №4 – это учреждение среднего уровня безопасности с плановым наполнением 1850 человек. В ней отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за совершение, среди прочего, тяжких и особо тяжких преступлений .

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября в селе Мартусовка Киевской области произошел пожар на территории Бориспольской исправительной колонии №119.