В заповеднике "Аскания-Нова" за неделю погибли 185 краснокнижных журавлей

В заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области за неделю погибло 185 серых журавлей, занесенных в Красную книгу Украины.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции Херсонской области. Правоохранители открыли уголовное производство.

По одной из версий следствия, птицы могли питаться зерном, обработанным химикатами для борьбы с грызунами, которое посеяли местные фермеры на полях рядом с территорией заповедника.

Сейчас лабораторным путем устанавливаются причины гибели журавлей.

По информации газеты "Голос Украины" , сначала администрация заповедника выдвинула предположение, что животные стали жертвами птичьего гриппа. Вспышку этого заболевания зафиксировали в селе Заозерное соседнего Каховского района. Однако лабораторно диагноз не подтвердился.

Также издание отметило, что выжившие журавли харкают кровью, что может свидетельствовать о внутреннем кровотечении.

На странице заповедника в Facebook директор "Аскании-Нова" Виктор Гавриленко опубликовал фото мёртвых журавлей.

Как писал OBOZREVATEL, в городе Дубно Ривненской области запечатлели мертвых птиц, которые погибли в результате новогодних фейерверков. Так, множество пернатых лежали на траве.