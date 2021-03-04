В Запорожской области вынесли приговор живодерам, снимавшим порно с котами и собаками

Вольнянский суд в Запорожской области 3 марта вынес приговор женщине и мужчине, которые убивали животных.

Кристине Степаненко дали 5,6 лет тюрьмы, а ее 52-летнему сожителю до 4 лет условно с испытательным сроком, сообщают "Вартові Еспресо".

Обоих задержали в августе 2020 года в одном из сел Вольнянского района. В группу всего входило три человека – кроме осужденных была еще 24-летняя девушка.

Они издевались и убивали котов, собак и других животных, а также снимали порноролики с их участием и публиковали в соцсети.

Тогда отмечалось, что руководил группой 52-летний мужчина, а Степаненко была главной актрисой. Подробнее о тех событиях – читайте в материале OBOZREVATEL.

Напомним, что в одном из дачных кооперативов Днепра неизвестные поиздевались над щенком. На здоровом животном тренировались делать операции.