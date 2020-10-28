В Запорожской области во дворе дома нашли повешенной 29-летнюю женщину

В Бердянске Запорожской области 27 октября около 20:00 во дворе жилого дома нашли повешенной 29-летнюю женщину.

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции области, предварительно установлено, что она покончила жизнь самоубийством.

"Предсмертной записки на месте происшествия обнаружено не было. Ранее суицидальных намерений не высказывала", – сообщили в пресс-службе.

Причины трагедии устанавливаются, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (убийство, с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева 27 октября в подъезде жилого дома пытался застрелиться мужчина.