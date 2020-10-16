В Запорожской области девушка сожгла себя из-за ссоры

Obozrevatel Расследования 12:55, 16.10.2020 Обновлено: 13:07, 16.10.2020

В селе Спасское Мелитопольского района Запорожской области 21-летняя девушка закрылась в домашней пристройке и подожгла помещение.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, ЧП произошло 15 октября около 21:00, обгоревшее тело нашли спасатели во время ликвидации пожара.

"Предварительно было установлено, что у погибшей возник конфликт с родственником, после которого она ушла в летнюю кухню и покончила жизнь самоубийством путем поджога помещения", – отметил он.

Тело отправлено на экспертизу, полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 (Убийство, с дополнительной квалификацией – "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Чернигове 14 октября 32-летний член избирательной комиссии покончил с собой, прыгнув из окна седьмого этажа.

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