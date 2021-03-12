В Запорожской области 39-летнего мужчину задержали за распространение своих голых фото

В одном из сел Запорожской области задержали 39-летнего мужчину, который публиковал в социальных сетях свои обнаженные фотографии.

Правоохранители несколько месяцев документировали деятельность злоумышленника, сообщается на сайте ГУНП Запорожской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Установлено, что мужчина по месту проживания изготавливал продукцию порнографического характера со своим участием и загружал на свою страницу в социальной сети", – сказано в сообщении.

Полицейские провели обыски у мужчины и изъяли технику, которую направили на компьютерно-техническую экспертизу.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК. Подозреваемому грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области ранее задержали фотографа по подозрению в распространении детской порнографии.