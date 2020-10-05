В Запорожье мужчина напал на продавщицу и ударил по голове сумкой с молотком

В Запорожье 4 октября злоумышленник брызнул продавщице в лицо газовым балончиком, а потом ударил по голове сумкой, в которой был молоток.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, мужчина хотел украсть мобильный телефон.

"Разбой произошел вечером, в одном из магазинов по продаже мобильных телефонов в Шевченковском районе города. 46-летнего местного жителя задержали в считанные часы – ранее у него проблем с законом не было. Пострадавшую 24-летнюю девушку с черепно-мозговой травмой госпитализировали. Ее жизни ничего не угрожает", – уточнил собеседник.

По факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщал OBOZREVATEL, что в Киеве неизвестные совершили разбойное нападение на пункт по обмену валют, после чего скрылись с места происшествия.