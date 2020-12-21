В Запорожье здание облсовета захватили люди в камуфляже. Фото

В понедельник, 21 декабря, в Запорожском областном совете бывший глава ОГА Виталий Боговин завел в зал заседаний неизвестных людей в камуфляже, которые заблокировали работу депутатов.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь". По словам политсилы, у людей возможно есть с собой оружие.

"В зал, где должна проходить сессия областного совета, подручные Боговина завели титушек. Они срывают сессию, препятствуют работе органа местной представительской власти и оказывают давление на депутатов. Областной совет не может начать полноценную работу для принятия бюджета, организации помощи людям и преодоления эпидемии", – говорится в сообщении.

Депутаты от ОПЗЖ подали по этому факту заявление в полицию, где указали, что в здании облсовета находятся около 20 мужчин камуфляжной одежде, некоторые с предметами, похожими на оружие.

"От депутатов стало известно, что указанные лица были заведены в здание Запорожского облсовета Боговиным Виталием, якобы записавшись к нему не прием... По остаткам еды на столах, пакетам и личным вещам на сидениях стало ясно, что они ночевали в сессионном зале", – говорится в документе.

Напомним, что в Запорожье во время избрания председателя областного совета, которое продолжалось до ночи субботы, 12 декабря, произошли драки между депутатами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Запорожском областном совете 43 депутата из фракций "Слуга народа", "Оппозиционный блок", "Батьківщина" и "Единение" намеревались заявить о результатах своей незаконной сессии и объявить так называемым новоизбранным председателем Запорожского областного совета депутата от СН Виталия Боговина.

Также в ОПЗЖ рассказали, что в Запорожье пыталась назначить представителя "Слуги народа" Виталия Боговина главой Запорожского областного совета, но он не набрал необходимого количества голосов.