В Запорожье загорелась областная больница: СМИ сообщили о погибших и эвакуации

В Запорожье загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы, в результате чего погибли от 3 до 4 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию, полученную в ГСЧС Запорожской области. Агентство уточняет, что из медучреждения проводится массовая эвакуация.

"На данный момент на месте работают пожарные, скорая, полиция. Ведется массовая эвакуация пациентов медучреждения. По предварительным данным спасателей, в результате пожара погибли 3 человека", – сказано в сообщении.

О каком именно корпусе идет речь, пока не уточняется. Известно только, что речь идет о многоэтажном здании.

В то же время местный сайт 061.ua пишет, что погибли четыре человека. На место прибыл глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Отметим, что Запорожская областная инфекционная больница была определена главным учреждением, в котором лечат больных коронавирусом из региона. Также, как писало агентство "Укринформ", в 2020 году некоторым корпусам исполнилось 90 лет.

По данным на середине января, в больнице были развернуты 170 коек для людей с COVID-19. Тогда там насчитывалось около 60 пациентов.

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