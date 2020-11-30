В Запорожье владелец кафе ударил вызвавшего патруль активиста тортом в лицо. Видео
Кафе якобы работало в выходной день вопреки запрету
Его собственник напал на активиста
Он также нецензурно оскорблял мужчину
В Запорожье владелец одного из местных кафе напал на активиста после того, как тот вызвал в заведение полицию, – ударил его тортом в лицо.
Соответствующее видео выложили в Telegram-канале "Это Запорожье". Кафе якобы работало вопреки карантину выходного дня, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
На записи видно, как весьма агрессивно настроенный мужчина запустил тортом в лицо активиста, который пришел с полицией. При этом выражений нападавший не подбирал. Он заявил, что полиция испортила ему праздник.
"В Бастионе, как всегда, тамада хороший, и конкурсы интересные", – прокомментировали видео в Telegram-канале.
Позже выяснилось, что в зале якобы отдыхал только владелец кафе со своими друзьями.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Киеве в субботу, 28 ноября, во время действия карантина выходного дня в Голосеевском и Дарницком районах открылись продовольственные ярмарки.