В Запорожье владелец кафе ударил вызвавшего патруль активиста тортом в лицо. Видео

В Запорожье владелец одного из местных кафе напал на активиста после того, как тот вызвал в заведение полицию, – ударил его тортом в лицо.

Соответствующее видео выложили в Telegram-канале "Это Запорожье". Кафе якобы работало вопреки карантину выходного дня, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На записи видно, как весьма агрессивно настроенный мужчина запустил тортом в лицо активиста, который пришел с полицией. При этом выражений нападавший не подбирал. Он заявил, что полиция испортила ему праздник.

"В Бастионе, как всегда, тамада хороший, и конкурсы интересные", – прокомментировали видео в Telegram-канале.

Позже выяснилось, что в зале якобы отдыхал только владелец кафе со своими друзьями.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Киеве в субботу, 28 ноября, во время действия карантина выходного дня в Голосеевском и Дарницком районах открылись продовольственные ярмарки.