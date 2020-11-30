В Запорожье владелец кафе ударил вызвавшего патруль активиста тортом в лицо. Видео

Таша Адамович
Таша Адамович
Расследования
7,0 т.

  • Кафе якобы работало в выходной день вопреки запрету

  • Его собственник напал на активиста

  • Он также нецензурно оскорблял мужчину

В Запорожье владелец кафе ударил активиста тортом в лицо

В Запорожье владелец одного из местных кафе напал на активиста после того, как тот вызвал в заведение полицию, – ударил его тортом в лицо.

Соответствующее видео выложили в Telegram-канале "Это Запорожье". Кафе якобы работало вопреки карантину выходного дня, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На записи видно, как весьма агрессивно настроенный мужчина запустил тортом в лицо активиста, который пришел с полицией. При этом выражений нападавший не подбирал. Он заявил, что полиция испортила ему праздник.

"В Бастионе, как всегда, тамада хороший, и конкурсы интересные", – прокомментировали видео в Telegram-канале.

В Запорожье владелец кафе ударил активиста тортом

Позже выяснилось, что в зале якобы отдыхал только владелец кафе со своими друзьями.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Киеве в субботу, 28 ноября, во время действия карантина выходного дня в Голосеевском и Дарницком районах открылись продовольственные ярмарки.

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