В Запорожье из реки выловили тело женщины, которую искали четыре дня

Obozrevatel Расследования 16:25, 7.10.2020

В Запорожье в реке Днепр 7 октября нашли тело местной жительницы, которая пропала без вести еще 3 октября.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, сообщение о пропаже жительницы области поступило от ее родственника.

"Сначала в Днепровском районе Запорожья на улице Гребельной нашли вещи, которые могли принадлежать 35-летней пропавшей женщине. Сегодня в реке обнаружили ее тело", – рассказал источник.

По данному факту открыто уголовное производство, тело погибшей отправлено на экспертизу для установления причин смерти.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Сокирянском районе Черновицкой области 6 октября нашли обнаженное тело местной жительницы.

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