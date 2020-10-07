В Запорожье из реки выловили тело женщины, которую искали четыре дня

В Запорожье в реке Днепр 7 октября нашли тело местной жительницы, которая пропала без вести еще 3 октября.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, сообщение о пропаже жительницы области поступило от ее родственника.

"Сначала в Днепровском районе Запорожья на улице Гребельной нашли вещи, которые могли принадлежать 35-летней пропавшей женщине. Сегодня в реке обнаружили ее тело", – рассказал источник.

По данному факту открыто уголовное производство, тело погибшей отправлено на экспертизу для установления причин смерти.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Сокирянском районе Черновицкой области 6 октября нашли обнаженное тело местной жительницы.