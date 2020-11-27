В Запорожье в канун Дня памяти жертв Голодомора осквернили мемориал погибшим детям

В Запорожье вандалы осквернили мемориальные доски, установленные в память о детях, погибших во время Голодомора.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской облгосадминистрации. Доски находятся на доме по адресу ул. Александровская, 7.

В этом строении с 1920-х годов действовал дом младенца, в котором, по данным историков, с ноября 1932 по декабрь 1933 года умерло 788 детей возрастом до 8 лет.

Одну памятную табличку разбили, а вторую облили черной краской.

В отделе коммуникаций главного управления Национальной полиции в Запорожской области сообщили, что информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований.

В сообщении подчеркнули, что инцидент произошел накануне Дня памяти жертв голодоморов, который отмечают ежегодно в четвертую субботу ноября.

Местное издание Индустриалка сообщило, что поврежденные мемориальные доски почти сразу же восстановили. Коммунальщики оттерли краску и восстановили отбитые куски.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле мемориального комплекса памяти жертв Голодомора была повреждена "девочка с колоском" – один из символов памяти всех украинцев о геноциде.