В Запорожье устроили смертельную стрельбу в ресторане: нападавший сбежал. Фото

В воскресенье ночью, 4 июля, в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Заведение, где случилось нападение, расположено на проспекте Маяковского.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, передает "Укринформ". Погибшим оказался местный житель, он получил ранение в область грудной клетки.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался. На данный момент правоохранители устанавливают личность стрелка и его местонахождение. В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

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Все детали происшествия выясняются. Предварительно известно, что в погибшего могли выстрелить из травматического пистолета.

Вместе с тем местное издание "Актуально", ссылаясь на собственные источники, пишет о том, что в результате стрельбы якобы пострадал еще один парень, которого госпитализировали с множеством ранений.

Правоохранители объявили в розыск по подозрению в стрельбе Литвиненко Сергея Юрьевича 1995 года рождения. Ориентировку опубликовали в Telegram-канале "Это Запорожье". Мужчина может перемещаться на черном автомобиле Lexus с номерами АР 20-35 НХ.

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