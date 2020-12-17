В Запорожье выпустили из-под стражи мужчину, которого пять лет судят по делу об убийстве 8-летней

Суд в Запорожье 17 декабря выпустил из-под стражи 39-летнего Дмитрия Свалова, который подозревается в изнасиловании и убийстве 8-летней Насти Бобковой, похищенной из детской площадки в 2015 году.

Как сообщил на странице в Facebook адвокат Ярослав Гришин, такое решение единолично принял судья Шевченковского районного суда Павел Зарютин.

Юрист написал, что Зарютин "воспользовался отсутствием" двух других судей-членов коллегии.

Напомним, девочка пропала 11 июня 2015-го, когда гуляла во дворе дома по улице Запорожского казачества, 15 (Хортицкий район).

8-летнего ребенка более суток искали сотни запорожцев. В это время аферисты выманили $3 тысячи у родителей Анастасии, предлагая информацию о девочке за деньги. В результате она была найдена мертвой.

Выяснилось, что девочку похитил местный житель. Его удалось задержать благодаря фотороботу, который был распространен в социальных сетях, а также записям с видеорегистраторов. Подозреваемый – житель Запорожья 1981 г.р. – увез Настю на машине.

Известно, что у Свалова есть жена и ребенок. Подозреваемого обнаружили в машине в сильном алкогольном опьянении.

Тело Насти нашли 13 июня днем на Хортице. Два дня спустя в Запорожье простились с девочкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября в Черкассах 76-летний местный житель убил дедушку, на шесть лет моложе себя. Его тело он расчленил, оставив на месте орудие преступления – ножовку.