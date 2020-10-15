В Запорожье стреляли в автомобиль кандидата в депутаты

В Запорожье местный житель стрелял в автомобиль кандидата в депутаты городского совета 1965 года рождения.

Как сообщила пресс-служба областной полиции, инцидент произошел на улице Приватной около 18:20 в четверг, 15 октября.

Злоумышленник выстрелил из винтовки в "Фольксваген Кадди", повредив правое пассажирское окно.

Мужчину оперативно задержали, им оказался местных житель 1979 года рождения. Правоохранители решат вопрос правовой квалификации инцидента.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Черниговской области руководитель ячейки "Оппозиционной платформы – за жизнь" выстрелил в местного жителя, противника политической силы.