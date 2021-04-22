В Запорожье школьница покончила с собой, пожаловавшись на травлю. Фото предсмертной записки

В Запорожье 4 апреля повесилась девушка-подросток, оставив предсмертную записку, в которой жаловалась на травлю со стороны учителей и сверстников.

Фотокопия текста появилась в распоряжении "Пресс-центра". Как заявили журналисты, девочка училась в городской гимназии №47, а покончила с собой на ул. Оптимистической.

В записке она написала о том, что преподаватели постоянно говорили об их классе как самом худшем. Школьница заявила, что "ее жизнь сломали". Она также попросила директора "нормально рассматривать, кого берут на работу".

"Для меня уже все кончено, но надеюсь, что А.Б. накажут за постоянные оскорбления нашего класса, Л.В. из-за которой у меня два раза была истерика", – написала девочка.

По ее словам, единственной, кто в классе к ней относился хорошо, была одноклассница М. В предсмертной записке девушка поблагодарила ее за это и сказала, что станет для нее ангелом, который будет ее охранять с того света.

Также девушка заявила, что уже несколько раз пыталась свести счеты с жизнью. Она наносила себе порезы на руках, два раза намеревалась прыгнуть с крыши, пыталась повеситься.

"Одно хочу рассказать о школе. Все эти опросы относительно буллинга х*** полная. Я единственная отметила, что меня буллили, но весь класс перевел это в шутку и на это забили, хотя они и не знали, что это я написала. Но какая уже разница?" – спросила погибшая.

В пресс-службе Нацполиции Запорожской области проверяют факты по ст. 120 "Доведение до самоубийства" УК.

Осторожно, ненормативная лекика!

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