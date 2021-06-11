В Запорожье СБУ разогнала фейковый горсовет, не признававший власти Украины. Фото

В Запорожье Служба безопасности Украины заблокировала создание фейкового "Гуляйпольского городского совета". Его инициировал местный сторонник идеологии "псевдонародовластия".

Как сообщается на сайте СБУ, участники "горсовета" пропагандировали на публичных мероприятиях непризнание действующей украинской власти (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Злоумышленники проводили собрания, на которых выбрали "мэра" и "депутатов". Также они призвали к образованию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур.

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Кроме того, участники псевдообразования агитировали местных жителей присоединиться к ним через проведение массовых акций, которые дестабилизируют общественно-политическую ситуацию в Украине.

Во время обысков у "депутатов" и "городского головы" изъяли печати и штампы "органов местного самоуправления", протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие документы.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницком СБУ пресекла деятельность фейкового "городского совета", псевдодепутаты которого сотрудничали с блогером Анатолием Шарием, подозреваемым в госизмене, а также могли координироваться спецслужбами России.