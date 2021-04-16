В Запорожье разоблачили школьницу-куратора "группы смерти" в сети

В Запорожье разоблачили несовершеннолетнюю, которая вела суицидальную группу в сети и давала ее участникам задания о причинении себе вреда.

Ученица 11 класса одной из районных школ области создала в мессенджере "группу смерти", являющуюся аналогом "Синего кита". Об этом в четверг, 15 апреля, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на официальном сайте.

В состав указанной группы входили 28 участников. "Позиционируя себя куратором, девушка давала подписчикам группы смс-задачи по нестандартному выходу из сложных жизненных ситуаций и подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство различным способом", – сказано в сообщении.

Несовершеннолетнюю подозревают в нарушении ч. 1 ст. 120 УК (действия по доведению до самоубийства или покушения на самоубийство).

В ходе обыска по месту жительства девочки было изъято мобильный телефон, в котором, наряду с другой информацией, хранились фотоизображения посмертных записок с рукописными текстами участников группы.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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