В Запорожье разоблачили школьницу-куратора "группы смерти" в сети
В Запорожье разоблачили несовершеннолетнюю, которая вела суицидальную группу в сети и давала ее участникам задания о причинении себе вреда.
Ученица 11 класса одной из районных школ области создала в мессенджере "группу смерти", являющуюся аналогом "Синего кита". Об этом в четверг, 15 апреля, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на официальном сайте.
В состав указанной группы входили 28 участников. "Позиционируя себя куратором, девушка давала подписчикам группы смс-задачи по нестандартному выходу из сложных жизненных ситуаций и подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство различным способом", – сказано в сообщении.
Несовершеннолетнюю подозревают в нарушении ч. 1 ст. 120 УК (действия по доведению до самоубийства или покушения на самоубийство).
В ходе обыска по месту жительства девочки было изъято мобильный телефон, в котором, наряду с другой информацией, хранились фотоизображения посмертных записок с рукописными текстами участников группы.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Киберполиция Украины поймала двух девочек, которые являлись так называемыми кураторами в "группах смерти" в соцсетях и раздавали несовершеннолетним задания на причинение себе вреда. Это оказались дети 13 и 15 лет.
Копы продемонстрировали видео с одной из задержанных, которая рассказала, что детям она якобы хотела "помочь улучшить отношения с родителями".