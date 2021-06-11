В Запорожье раскрыли убийство профессора ЗНУ: умер под пытками, причастен полицейский

Причастными к похищению и убийству профессора Запорожского национального университета Муц Луай Файсала могут быть четыре человека. Среди них – гражданин Туниса и сотрудник правоохранительных органов.

Об этом во время брифинга в пятницу, 11 июня, заявил руководитель Запорожской областной прокуратуры Виктор Приходько, передает Укринформ. Профессор, член арабской диаспоры исчез осенью в 2020 году. О том, что его убили, стало известно в марте.

По версии следствия, к убийству причастны также два гражданина Украины, один из них житель Запорожья. Сотрудник полиции якобы вызвал Муца на встречу, во время которой он был похищен.

Как рассказал Приходько, похитили иностранца из корыстных побуждений: требовали десятки тысячах долларов. Точную сумму пока не называют. Муц умер во время пыток, после чего злоумышленники вывезли его тело за пределы города в село Владимирское (Запорожский район) и закопали.

"Нынче четырем лицам объявлено о подозрении. Организатором убийства является выходец из Туниса", – сказал Приходько.

По версии следствия, в ноябре 2020 года Муцу позвонили от имени правоохранительных органов и пригласили для предоставления услуг по переводу с арабского языка на украинский при проведении следственных действий в уголовном производстве.

"Как сегодня уже установлено следствием, это вызвало у него определенные вопросы, ведь ему предлагалась плата за эти услуги, а он оказывал такую ​​помощь бесплатно. Однако согласился. Вышел из учебного заведения, сел в автомобиль Toyota Camry черного цвета и скрылся в неизвестном направлении", – рассказал прокурор области.

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