В Запорожье работник СМИ насиловал 3-летнюю девочку "ради журналистского расследования"

В Запорожье 23-летний мужчина насиловал свою трехлетнюю крестницу, одновременно снимая процесс на видео. Порнографический контент злоумышленник, которым оказался сотрудник одного из украинских телеканалов, выкладывал в сети.

Он признал вину, однако свои действия объяснил якобы намерением провести журналистское расследование, чтобы разоблачить педофилов. Орджоникидзевский районный суд Запорожья приговорил его к семи годам тюрьмы, говорится в документе, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Отмечается, что запорожец учился на факультете журналистики в университете и работал оператором на местном телеканале – вел спортивные репортажи, снимал гимнастику. Мужчина не женат и не имеет детей. Коллеги и преподаватели характеризовали его положительно и признались, что едва верят в случившееся.

А вот по данным следствия, мужчина еще в январе 2019-го, находясь в гостях у своей знакомой, умышленно совершил насильственные действия сексуального характера с ее маленькой дочерью – "лапал ее, прикасался ребенка половым органом и другими предметами, а именно термометром в интимных частях тела" .

Все эти действия мужчина снимал на телефон. Однажды это заметила мама девочки, которая и обратилась в полицию.

Извращенца правоохранители задержали в июне прошлого года. Во время обысков в его доме и проверки компьютерной техники были обнаружены сотни фото и видеоматериалов с детской порнографией, которые журналист публиковал на одном из Telegram-каналов.

В то же время сам педофил заявил, якобы снял только один ролик, а в сеть загружал чужие видео. Кроме того, на суде он утверждал, что, работая на телеканале и учась на журналиста, "проводил расследование в отношении распространения детской порнографии". В частности, говорил, якобы нашел в сети один из таких сайтов, на котором от него "требовали высылать эксклюзивные кадры".

"Получив указанные материалы, он обратился в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления, однако результаты рассмотрения его заявления ему не известны. Видео с девочкой, которая является его крестницей, он снимал, пока она спала, поскольку администраторы сайта требовали от него таких видео для дальнейшего пользования сайтом", – говорится в материалах суда.

Так, коллегия судей приняла решение отправить извращенца-журналиста в места лишения свободы на семь лет.

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