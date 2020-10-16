В Запорожье обстреляли авто кандидата в депутаты. Фото

В Запорожье неизвестный выстрелил по автомобилю кандидата в депутаты городского совета и сбежал.

Происшествие случилось вечером 15 октября, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Запорожской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пострадавших нет, в автомобиле Volkswagen Caddy повреждено правое пассажирское окно. Известно, что владелец авто 1965 года рождения, имя и фамилия кандидата в депутаты не разглашается.

В машине повреждено окно. Национальная полиция Запорожской области

"Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа отделения полиции во главе с руководством. Решается вопрос об открытии уголовного производства. В настоящее время продолжается осмотр места происшествия", – говорится в сообщении.

Неизвестный выстрелил в авто. Национальная полиция Запорожской области

На месте работали правоохранители. Национальная полиция Запорожской области

ЧП произошло вечером 15 октября. Национальная полиция Запорожской области

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Черниговской области руководитель ячейки "Оппозиционной платформы – за жизнь" выстрелил в местного жителя после того, как тот повредил агитационную палатку.