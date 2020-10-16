В Запорожье обстреляли авто кандидата в депутаты. Фото

Карина Бондаренко Расследования 06:49, 16.10.2020 Обновлено: 09:55, 16.10.2020

В Запорожье неизвестный выстрелил по автомобилю кандидата в депутаты городского совета и сбежал.

Происшествие случилось вечером 15 октября, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Запорожской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пострадавших нет, в автомобиле Volkswagen Caddy повреждено правое пассажирское окно. Известно, что владелец авто 1965 года рождения, имя и фамилия кандидата в депутаты не разглашается.

В машине повреждено окно.
Национальная полиция Запорожской области

"Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа отделения полиции во главе с руководством. Решается вопрос об открытии уголовного производства. В настоящее время продолжается осмотр места происшествия", – говорится в сообщении.

Неизвестный выстрелил в авто.
Национальная полиция Запорожской области
На месте работали правоохранители.
Национальная полиция Запорожской области
ЧП произошло вечером 15 октября.
Национальная полиция Запорожской области

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Черниговской области руководитель ячейки "Оппозиционной платформы – за жизнь" выстрелил в местного жителя после того, как тот повредил агитационную палатку.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Президент Кыргызстана заявил об отставке

В "Слуге народа" признались, кто заплатит за опрос от Зеленского

Зеленский озвучил окончательный список вопросов в день выборов

Генерал ВСУ Кривонос: Путин боится потока гробов в РФ, поэтому вынужден считаться с украинской армией

Главарей "ДНР" и "ЛНР" можем взять в плен, – генерал ВСУ