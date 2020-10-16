В Запорожье обстреляли авто кандидата в депутаты. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Расследования
1,5 т.

  • Имя мужчины неизвестно

  • В происшествии никто не пострадал

  • У автомобиля повреждено окно

В Запорожье обстреляли авто кандидата в депутаты

В Запорожье неизвестный выстрелил по автомобилю кандидата в депутаты городского совета и сбежал.

Происшествие случилось вечером 15 октября, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Запорожской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пострадавших нет, в автомобиле Volkswagen Caddy повреждено правое пассажирское окно. Известно, что владелец авто 1965 года рождения, имя и фамилия кандидата в депутаты не разглашается.

В машине повреждено окно.

"Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа отделения полиции во главе с руководством. Решается вопрос об открытии уголовного производства. В настоящее время продолжается осмотр места происшествия", – говорится в сообщении.

Неизвестный выстрелил в авто.
На месте работали правоохранители.
ЧП произошло вечером 15 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Черниговской области руководитель ячейки "Оппозиционной платформы – за жизнь" выстрелил в местного жителя после того, как тот повредил агитационную палатку.

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