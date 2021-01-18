В Запорожье на священников УПЦ МП напали с ножами. Фото

В Запорожье напали на двух священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), в результате чего один из них перенес операцию.

Как сообщает PavlovskyNews, это произошло 13 и 16 января. Полиция начала расследование происшествия (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Один из пострадавших был госпитализирован, в больнице ему сделали операцию. Как рассказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, отцу Владимиру удалили гематому, которая сдавливала все правое полушарие головного мозга.

"Сейчас состояние удовлетворительное, восстанавливается после операции. Прогноз врачи дают обнадеживающий, но все в руках Божьих. Отец Георгий отделался испугом", – отметил он.

Священник считает, что нападение могло произойти из-за того, что они не поддерживали создание Православной церкви Украины.

Также митрополит отметил, что несколько лет назад в соцсетях один человек призывал к физической расправе над ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области священник УПЦ МП пожаловался на верующих за их переход в ПЦУ, после чего тех вызвали на допрос в полицию.