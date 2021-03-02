На Запорожье на посту застрелилась военнослужащая Нацгвардии

В Запорожской области в городе Энергодар во вторник, 2 марта, покончила с собой военнослужащая Национальной гвардии Украины (НГУ). Трагедия произошла на Запорожской АЭС, где женщина несла службу.

Военнослужащая 1987 года рождения служила по контракту. Об этом сообщил источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах.

Женщина пришла на работу и в 13:00 заступила на службу для несения охраны порядка. Она получила оружие, после чего пошла на свое место и застрелилась. В момент самоубийства рядом с ней никого не было.

По данному факту начато расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины – убийство, с пометкой "самоубийство".

Напомним, 2 марта в Запорожье женщина покончила с собой, выпрыгнув из окна. Вскоре таким же образом ушла из жизни ее мать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 54-летний мужчина с тяжелым течением коронавирусной болезни пытался покончить с собой, перерезав горло ножом. У него поражено 95% легких, возникли осложнения и он был прооперирован.