В Запорожье мужчину заподозрили в развращении 11-летней родственницы

В Запорожье 40-летнего мужчину подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней родственницей – девочкой 11 лет.

Его уже задержали и держат под наблюдением правоохранители. Как информирует ГУНП в Запорожской области, за содеянное он может сесть за решетку на 10 лет.

Отмечается, что о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка в Хортицкое отделение полиции сообщила ее мать. По совам женщины, утром 20 декабря девочка пришла к родственнику отдать ему личные вещи. Мужчина же "раздел ее, обнажил свои половые органы и касался ими ребенка". Вернувшись домой, школьница рассказала обо всем маме, которая и вызвала полицию.

Правоохранители подчеркивают, что ребенку оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Тогда как подозреваемый в причастности к преступлению был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняются в рамках досудебного расследования.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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