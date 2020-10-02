В Запорожье мужчина задушил соседку ради телефона и продуктов

В Запорожье мужчина жестоко убил свою соседку. На теле женщины найдены следы насильственной смерти со следами асфиксии (удушения).

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Запорожской области, подозреваемого в убийстве уже задержали. Преступление произошло в квартире по улице Новокузнецкой.

"Полицейские выяснили, что женщина проживала с 10-летним сыном. В тот день они собирались в гости к дедушке. Однако, внук позвонил ему и сказал, что вернулся из школы, но мама не открывает дверь. Мужчина приехал и обнаружил в квартире тело дочери, после чего вызвал полицию", – указано в сообщении.

Также из квартиры пропал мобильный телефон, два ноутбука с документами, 650 евро, 1000 гривен, четыре банковские карты и продукты питания. Задержанным по подозрению оказался 20-летний сосед убитой.

"В ходе следственных действий установлено, что он дождался женщину возле лифта, ударил ее по голове, забрал ключи от квартиры и затянув жертву внутрь, задушил. Далее злоумышленник вынес из дома все ценное имущество и убежал", – отметили в полиции.

Начато уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье девушка покончила с собой, оставив предсмертную записку.