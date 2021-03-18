В Запорожье мужчина выбросил из окна ребенка, девочка погибла – СМИ

В Хортицком районе Запорожья в среду, 17 марта, из окна девятого этажа выпала несовершеннолетняя. Девочку якобы выбросил пьяный сожитель матери.

От полученных травм ребенок погиб на месте инцидента. Об этом сообщил Telegram-канал "Это Запорожье". По его данным, жертве было 6 лет.

Уточняется, что трагедия случилась по улице Василия Сергиенко. Нетрезвый мужчина якобы выбросил девочку из окна, когда ее матери не было дома.

Telegram-канал пишет, что злоумышленника якобы задержали в подъезде дома. При этом официальной информации от полицейский касательно инцидента пока нет.

Добавим, в сети показали фото, сделанное возле многоэтажки, из окна которой выпала девочка. На снимке, снятом очевидцем, видно место под балконами, огражденное лентами. Очевидно, там лежало тело малолетней.

Осторожно, 18+!

Как писал OBOZREVATEL, 15 марта в городе Бахмут Донецкой области трагически погиб 7-летний мальчик. Ребенок выпал из окна пятого этажа. На момент инцидента он находился дома один.