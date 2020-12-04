В Запорожье мать решила продать 12-летнего сына за 600 гривен. Видео

В Запорожье 53-летнюю местную жительницу задержали при попытке продать своего сына 12 лет для того, чтобы он занимался попрошайничеством.

За такую "работу" женщина получала бы 600 гривен в день. Об этом 4 декабря сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Украины в Запорожской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что такую информацию фактически о продаже ребенка сотрудники Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, а также специалисты подразделения ювенальной субвенции получили еще в конце ноября.

В ходе расследования выяснилось, что сперва запорожанка 1967 года рождения встретилась с незнакомцем, которому она заявила о готовности передать сына. Так, за денежное вознаграждение в размере 600 гривен в день ребенок должен был заниматься попрошайничеством.

По данному факту было зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 149 ККУ (Торговля людьми). Женщину задержали при получении денег за передачу малолетнего мальчика непосредственно покупателю.

При этом сама запорожанка отрицала факт "продажи" ребенка. Сейчас она временно находится под стражей, расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить женщину, которая, по версии следствия, решила стать суррогатной матерью для пары из Китая, но пыталась продать им ребенка от своего мужа. Женщине грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.