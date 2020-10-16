В Запорожье маршрутка столкнулась с легковым автомобилем: есть пострадавшие

В Запорожье столкнулись маршрутное такси "Mercedes Sprinter" и автомобиль "Skoda", пострадали трое человек.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области, водитель легковушки 1960 года, осуществляя выезд на улицу Героев 55-й бригады в Шевченковском районе, не предоставил дорогу и допустил столкновение с маршруткой под управлением мужчины 1980 года рождения, в результате чего микроавтобус перевернулся.

Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

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Как сообщил OBOZREVATEL, известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Фатима Горбенко попала в серьезное ДТП в Одесской области. Она получила множественные переломы костей лицевого черепа. Вместе с ней в машине были ее родители, они не пострадали.