В Запорожье избили депутата, чей офис ранее поджигали. Фото

В Запорожье избили депутата областного совета Дмитрия Майстро. Предварительно установлено, что нападавших было четверо.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ региона, нападение произошло утром на улице Школьной.

На месте происшествия работало руководство полиции области и следственно-оперативная группа в полном составе. На данный момент личности нападавших и их местонахождение устанавливаются.

Депутату после избиения оказали медицинскую помощь. Решается вопрос правовой квалификации события.

Издание "Депо" отмечает, что нападение произошло возле юридической конторы пострадавшего. Майстро работает адвокатом и был избран в Запорожского облсовета на местных выборах в октябре 2020 года от партии мэра города Владимира Буряка "Единение".

Добавим, что в феврале на приемную депутата в поселке Кушугум под Запорожьем дважды нападали: однажды приемную пытались поджечь, другой раз – разбили двери.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье напали на двух священников Украинской православной церкви Московского патриархата, в результате чего один из них перенес операцию.