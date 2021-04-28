Ребенок выпал из окна, воспитательница забыла о нем: подробности ЧП в детском саду Запорожья

В Запорожье 26 апреля в детском садике "Эврика" произошло жуткое ЧП: из окна второго этажа выпал 4-летний ребенок. Сейчас мальчик находится в реанимации, пока не разговаривает, но он в сознании.

Выяснилось, что о нем забыла воспитательница, которая выводила детей на прогулку и была в тот день на замене. Мама ребенка пока не обращалась в полицию, но правоохранители уже обратили внимание на этот инцидент.

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В понедельник вечером воспитательница вывела детей на прогулку, но не заметила, что в группе остался один ребенок по имени Тимур. Он, вероятно, хотел кого-то позвать через окно, но не удержался и выпал.

"У меня был шок, я не помню даже, кто мне сказал, что Тимур упал с лестницы. На самом деле он выпал из окна. В тот день в группе была другая воспитательница, она была на замене. К постоянным педагогам у меня претензий нет, они всегда заботятся о моих детях. У меня их двое – Давид и Тимур", – рассказала OBOZREVATEL мама пострадавшего малыша Анастасия Арабаджи.

Женщина говорит, что это второй несчастный случай в их семье за последнее время. "Сейчас второй сын Давид дома, он пока не ходит в садик. Дело в том, что 27 марта мы попали в ДТП, машина въехала в столб. Тогда пострадал Давид, он еще проходит обследование. А теперь вот с Тимуром такое случилось", – говорит она.

По словам Анастасии, Тимур не был в коме, как писали в социальных сетях. Он был в медикаментозном сне, поскольку врачам нужно было провести обследование. Сейчас ребенок в сознании. "Но пока он не разговаривает, потому что ему больно, и он еще в шоке. Меня пускают к нему в реанимацию", – говорит женщина.

В самом садике "Эврика" нам сказали, что сейчас работает комиссия, которая выясняет, что произошло.

"До окончания работы ничего не можем сказать, выводы будут позже. Знаем, что ребенок сейчас в сознании", – прокомментировали в детском учреждении.

Будет ли мама обращаться в полицию, она пока не знает, поскольку в первую очередь необходимо поставить на ноги Тимура. Ему еще предстоят обследования и лечение. Но полиция уже заинтересовалась этим случаем.

По словам спикера полиции Запорожской области Елены Лебединской, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 137 УК Украины – ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей. За это грозит срок от 3 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать некоторые должности на этот же срок.

Сейчас родители, дети которых ходят в этот садик, собирают деньги для помощи и лечения Тимура.

Это не первый скандал с учебными и дошкольными заведениями в Запорожской области.