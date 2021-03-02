В Запорожье дети провалились под лед: девочку спасли, мальчик погиб

В Запорожье во вторник, 2 марта, двое детей провалились под лед на реке Днепр в Заводском районе города. Это произошло на расстоянии 20 метров от берега.

Сообщение в Службу спасения поступило в 14:29. Об этом проинформировали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Запорожской области.

11-летнюю девочку из воды достали рыбаки, которые оказались поблизости. Пострадавшего ребенка передали медикам для оказания необходимой помощи, ее госпитализировали.

Водолазы начали поиски пропавшего подо льдом 10-летнего мальчика. Работа была усложнена значительной глубиной реки на этом участке – около 20 метров, а также илистым дном Днепра.

После двух часов поисков тело ребенка подняли со дна реки, передает "Интерфакс-Украина". Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Напомним, в Киеве женщина попыталась спасти собаку, которая провалилась под лед. В итоге саму киевлянку пришлось вытягивать с воды с помощью веревки.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Полтавщине в селе Писаревка произошла трагедия: на реке во время прогулки по тонкому льду утонули мама и дочка. Глава семьи лишь под утро обнаружил, что их нет дома.

С начала года в Украине в водоемах утонули уже более 50 человек.