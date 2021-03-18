В Запорожье 7-летняя девочка выпала с 9 этажа: названа вероятная причина трагедии

В Запорожье 17 марта под жилым домом в Хортицком районе обнаружили тело 7-летней девочки. В сети заявили, якобы ребенка выбросил из окна квартиры пьяный отчим, но правоохранители не подтвердили этот факт.

Официальный комментарий о трагическом случае, который произошел примерно в 15:00 среды в одной из многоэтажек по улице Василия Сергиенко, дали в ГУ Нацполиции в области. Как передает "Голос Запорожья", там подтвердили подтвердили, что девочка выпала из окна 9 этажа и погибла на месте.

На момент инцидента мамы ребенка не было дома, поэтому свидетели предположили, что сожитель женщины в состоянии алкогольного опьянения толкнул девочку из окна.

В полиции же отметили, что мужчину проверяли на причастность к происшествию, однако эта версия не подтвердилась.

"Предварительная причина смерти – падение с высоты собственной квартиры, расположенной на 9-м этаже многоэтажки. По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч .2 ст. 115 "Умышленное убийство" УК Украины. По предварительным данным, это несчастный случай", – сообщили в полиции.

В одном из запорожских пабликов пользователи написали, что девочка проживала вместе с мамой и отчимом. Знакомые семьи писали о маме только хорошие отзывы – "она в дочке души не чаяла".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта в городе Бахмут Донецкой области трагически погиб 7-летний мальчик. Ребенок выпал из окна пятого этажа.