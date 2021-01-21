Россияне продолжают с завидным упорством "искать нацистов" в Украине, явно стараясь для коллективного Запада создать из нашей страны нечто вроде отпугивающего ворон огородно-нацисткого чучела. На практике это выглядит следующим образом: "В стране открываются все новые памятники коллаборационистам гитлеровских карателей, в их честь переименовываются улицы" (из официального заявления МИД РФ по поводу прошедшего в Киеве 1-го января факельного шествия, посвященного 111-летию со дня рождения Степана Бандеры), "Поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет собой серьезную угрозу для всего мирового сообщества" (газета "Коммерсантъ")

Пока оставим в стороне тот факт, что ОУН и УПА никоим образом не были признаны мировым сообществом нацистскими организациями. Это предмет совершенно другого разговора, но заметим, что в последнее время, в этом направлении кремлевские "орки" резко активизировались. И на то есть весьма веские причины.

Дело в том, что в событиях, связанных с путчем в Вашингтоне и захватом Капитолия 6-го января, американские компетентные органы вполне предсказуемо наткнулись на такие здоровенные нацисткие уши, родом из РФ.

В последние недели ФБР провела серию арестов членов неонацистской военизированной сети, известной как "База". Представители правоохранительных органов отметили, что целью данной группы является "стремление ускорить падение правительства Соединенных Штатов, спровоцировать расовую войну и создать белое этно-государство".

Агенты ФБР арестовали членов "Базы" за планирование убийства антифашистских активистов, а также за заговор с целью начала гражданской войны в стране.

Еще один член "Базы" был арестован за организацию кампании осквернения синагог свастиками в 2019 г., которую он назвал "Операция Хрустальная ночь".

Но, что удивительно, эта ультранационалистическая американская фашистская сеть вообще не базируется в Соединенных Штатах. По данным двух независимых расследований, проведенных в The Guardian и BBC, лидер "Базы" Ринальдо Назарро живет в России. Мало того, официально является гражданином РФ.

По данным росСМИ, Наззаро подал на российское гражданство, обратившись в консульство РФ в США. Это произошло не позднее 2017 года. К тому времени Наззаро пять лет состоял в браке с гражданкой РФ и имел право на упрощенный порядок приема в гражданство.

Наззаро стал гражданином РФ и переехал в Россию с женой и детьми. Осенью 2017 года они поселились в Петербурге. Сначала семья жила в съемной квартире на Миллионной улице, а потом переехала в элитный жилой комплекс в "Дом у ратуши" в Дегтярном переулке. Откуда у семьи Назарро вдруг обнаружились такого рода средства, история пока умалчивает.

И все бы было хорошо, если бы эта "База" и целый ряд других нацистских организаций, стремясь "ускорить падение правительства США" исходила исключительно из собственных ресурсов, но как оказалось, она вовсю и плотно использует в этом отношении ресурсы собственно РФ и его властей.

Дело вот в чем. Еще в апреле 2020-го года США официально признали российскую националистическую группировку "Русское имперское движение" (РИД) международной террористической организацией (она успела прославится причастностью к взрыву в Геттеборге в 2016-м году, отправкой своих бойцов на войну в Украину и Сирию, а так же еще целым рядом громких дел). Организация имеет специализированный центр военной подготовки "Партизан" под Петербургом и напрямую связана с целым рядом "резко-правых" (а на самом деле, просто "резких" — как крайне правых, так и крайне левых движений) по всему миру, в том числе и с американской организацией "База" во главе с Ринальдо Назарро.

Специальные службы США зафиксировали, по крайней мере один доказанный случай совместной деятельности представителей американской "Базы" и российских организаций типа РИД.

Ко всему прочему, следует заметить, что сама по себе эта организация РИД весьма специфическая контора, явно находящаяся под управлением одной из российских специальных служб, пользующаяся официальной поддержкой российского военного ведомства — ее военный тренировочный центр "Партизан" входит в структуру ДОСААФ и получает денежные дотации от специализированных фондов президента России по "содействию военно-патриотическому воспитанию молодежи".

7 апреля Госдепартамент США внес националистическую организацию "Русское имперское движение", базирующуюся в Петербурге, в реестр глобальных террористических организаций. По словам координатора Госдепа Нейтана Сейлса, движение занимается "полувоенизированной подготовкой для неонацистов всего мира" и представляет собой глобальную опасность.

Расследования о военной подготовке немецких, шведских и венгерских неонацистов в центре "Партизан" неоднократно публиковались в немецких и других европейских СМИ.

По мнению Госдепа, лидерами движения являются Станислав Воробьев, Николай Трущалов и Денис Гариев. По совместительству, Гариев является публичным лицом и руководителем петербургского центра "Партизан", а Воробьев – публичным лицом РИД.

Сами российские "ридовцы" заявляют о том, что не причастны ни к какому экстремизму. Но тем не менее, официально установлено, что с весны 2014 года на базе центра "Партизан" обучались, в том числе добровольцы, затем уехавшие воевать на юго-восток Украины. Там они сформировали подразделение под названием "Имперский легион" и воевали против украинской армии. По крайней мере, двух из них украинские военные ликвидировали в районе Славянска.

На самом деле "зажмуренных" российских "имперцев" из состава выпускников этого центра было несколько больше. По данным группы ИС, как минимум, восьмерым из них пришлось отправится домой под видом "груза 200", а и часть питомцев "Партизана" потом оказалась в Сирии.

А если к тому же вспомнить историю интернетовских инкубаторов для ультраправых сторонников Трампа – Parler и Gab, то российские уши в истории с захватом Капитолия вообще торчат наружу и отсвечивают достаточно выпукло.

Напомню, кто забыл… Матце-младший, выпускник Денверского университета, создал сеть Parler в 2018 году. По его задумке, США нужна была платформа для "ультраконсервативных" американцев без всякой цензуры. Куда это все может завести, тогда он не представлял, но представляли в совершенно другом месте.

Как выяснил специалист по дезинформации Дэвид Трой, "убивший" на это полгода, свою соцсеть Матце-младший запустил через два года после того, как в Лас-Вегасе познакомился с россиянкой Алиной Мухутдиновой, и через год после их женитьбы в Казани. Ну такое вот, интересное "совпадение"…

Не сказать, чтобы обе социальных сети были особо популярны у американцев, но по мере приближения выборов число подписчиков и их пользователей росло. Уже осенью 2020 года, Reuters и спецы из нью-йоркской Graphika сообщили о том, что эти соцсети используются пригожинцами – связанными с его "Агентством интернет исследований" (или просто — фабрикой троллей) проектами NAEBC и Peace Data — для вмешательства в американские выборы.

На тот момент, когда Трамп был при власти, такого рода обнародования через официальные каналы информации, например от ФБР или АНБ, были просто невозможны. Потому, кто-то из спецов из этих ведомств решил действовать через Рейтерс ибо, судя по всему, из тогдашних американских "высших кругов" такие детали американского электорального процесса просто никого не интересовали.

А на днях стало известно, что ряд ультраправых, участвовавших в штурме, получили крупные переводы в биткоинах, на сумму $522 тыс., от некоего "французского программиста" (надо понимать, проживающего где-то в районе Химки), как раз через эти самые социальные сети.

После штурма Капитолия, эти кремлевские соцсети американские спецслужбы стали "выпиливать" из интернета. Parler вообще удалили из магазинов Google и Apple, а затем Amazon оставил соцсеть без хостинга.

Но эти электронные ушлепки оказались живучими. 19 января Reuters сообщило, что интернет-адрес Parler теперь принадлежит компании DDos-Guard, зарегистрированной в Шотландии под названием Cognitive Cloud LP, владельцами которой на самом деле являются двое неких "неназванных" жителей Ростова-на-Дону.

В общем, вывод тут напрашивается очевидный: искать "украинских нацистов" россияне могут до посинения, но это вряд ли их спасет от жирного и не менее яркого собственного нацистского "зашквара". Особенно когда в Белом доме обоснуются люди, готовые пойти в этом вопросе до конца, а не "прибивать" всякие попытки установить истину в угоду политической конъюнктуре.

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