В ВСУ раскрыли план информационной войны "Л/ДНР" с обстрелами мирных жителей

В марте-апреле кураторы ОРДЛО развернули кампанию по дискредитации Вооруженных сил Украины, обвиняя их в якобы обстрелах населенных пунктов на временно оккупированном Донбассе.

Население "Л/ДНР" пытаются убедить в том, что в ближайшее время ВСУ якобы хотят начать военную деоккупацию неподконтрольных территорий. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК, передает пресс-служба ООС на странице в Facebook.

"Усилением общей картины подготовки к обороне служат кадры, на которых укрепляют городские сооружения мешками с песком в Донецке и других временно оккупированных городах", – отметили представители Совместного центра по контролю и координации.

Кроме того, 12-17 апреля оккупанты несколько раз обстреливали с запрещенного минскими договоренностями вооружения (минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых пушек МТ-12 "Рапира") населенные пункты Опытное, Пески, Марьинка, Новомихайловка из Донецка.

Пропагандисты "Л/ДНР" 14 апреля начали распространять фейк об обстреле одного из районов, в результате чего якобы погиб мирный житель.

"Гибель мирных жителей в последнее время является неотъемлемым элементом пропагандистской компании оккупантов, которая продолжает курс на "демонизации" Вооруженных сил Украины. Традиционными пропагандистскими клише также есть обстрелы религиозных объектов, объектов критической инфраструктуры, убийство детей", – отметили в СЦКК.

Эксперты прогнозируют, что на фоне роста количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ с запрещенного вооружения увеличится и количество информационных вбросов с обвинениями в адрес ВСУ.

"Вооруженные силы Украины безусловно соблюдают режим прекращения огня. Все заявления оккупантов об игнорировании украинской стороной координационного механизма и достигнутых договоренностей не соответствуют действительности и направлены на сознательное обострение ситуации со стороны пророссийских наемников. А систематические нарушения режима прекращения огня с их стороны является ничем иным, как откровенными провокациями на фоне эскалации напряженности вокруг границ Украины", – подытожила пресс-служба.

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