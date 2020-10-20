В ВСУ прокомментировали получения третьей квартиры Главнокомандующим Хомчаком

Квартира, которую должны предоставить для пользования Главнокомандующему Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Руслану Хомчак, относится к штатно-должностному жилью и находиться на балансе Министерства обороны.

Об этом OBOZREVATEL сказал начальник Управления по связям с общественностью ВСУ полковник Богдан Сеник, комментируя информацию о получении третьей квартиры Главнокомандующим ВСУ.

Напомним, во вторник, 20 октября, фронтмен украинской группы "АНТИТІЛА" Тарас Тополя на своей странице в Facebook написал, что генерал-полковник Руслан Хомчак подал рапорт на получение третьей квартиры в свое распоряжение.

"Обязательным пунктом реформы армии на пути к NATO является предоставление государством минимум трех квартир главнокомандующему Вооруженных сил. Несмотря на ошалелую реорганизацию медицинских сил, массовую ликвидацию должностей, вывод за штат и освобождения профессиональных специалистов под видом реформы "типа как в NATO", есть и хорошие новости! Генерал Вооруженных сил Хомчак расписал на Главнокомандующего Вооруженных сил Р. Хомчака еще одну квартиру. Третью! Теперь в столице", – написал Тополя.

В комментарии OBOZREVATEL Сеник заверил, что данная информация не совсем соответствует действительности, поскольку речь идет о "рапорте на получение штатно-должностного жилья, на которое имеет право любое должностное лицо Минобороны".

"В обнародованном рапорте на имя министра речь идет о штатно-должностном жилье, которое предусмотрено как для офицеров, так и для главнокомандующего Вооруженных сил, так и для других должностных лиц ВСУ. В данном случае нет оснований для "зрады". Две предыдущие квартиры, которые предоставлялись Хомчаку в служебное распоряжение во время службы в Черновецком и Белоцерковском гарнизонах, были заменены на большие по площади и переданы в жилищную очередь Минобороны. Их должен был получить кто-то из военнослужащих, которые стоят в очереди на получение жилья", – заверил Сеник.

Как сообщал OBOZREVATEL, женой главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака недавно стала новоназначенная глава Черниговской облгосадминистрации 29-летняя Анна Коваленко.