Офицер ВСУ показал военных России, награжденных Путиным за войну на Донбассе. Фото

В сети показали фото двух кадровых офицеров РФ, которые получили медали "За отвагу" за участие в войне на Донбассе на стороне российско-оккупационных войск.

Имена военнослужащих, а также их снимки опубликовал на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Их там не было", – с сарказмом отметил он.

Российских военных зовут Кузнецов Владимир Александрович и Лемехов Иван Викторович.

Как видно на фото, указ о награждении наемников подписал российский президент Владимир Путин 29 декабря 2014 года.

По данным Штефана, россияне являются офицерами подразделения, использующего зенитный ракетный комплек "ТОР-М-1", 4-й военной базы ВС РФ.

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