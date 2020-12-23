Офицер ВСУ показал военных России, награжденных Путиным за войну на Донбассе. Фото
В сети показали фото двух кадровых офицеров РФ, которые получили медали "За отвагу" за участие в войне на Донбассе на стороне российско-оккупационных войск.
Имена военнослужащих, а также их снимки опубликовал на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Их там не было", – с сарказмом отметил он.
Российских военных зовут Кузнецов Владимир Александрович и Лемехов Иван Викторович.
Как видно на фото, указ о награждении наемников подписал российский президент Владимир Путин 29 декабря 2014 года.
По данным Штефана, россияне являются офицерами подразделения, использующего зенитный ракетный комплек "ТОР-М-1", 4-й военной базы ВС РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На ежегодной пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин ложно обвинил Украину в нежелании прекращения войны на Донбассе. Он сказал, что будет лишь усиливать помощь ОРДЛО.
В МИД Украины ответили, что Российская Федерация действительно может помочь Донбассу, если перестанет грубо нарушать нормы международного права – прекратит агрессию, выведет свои войска и наемников.