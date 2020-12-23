Офицер ВСУ показал военных России, награжденных Путиным за войну на Донбассе. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Военные РФ на Донбассе

В сети показали фото двух кадровых офицеров РФ, которые получили медали "За отвагу" за участие в войне на Донбассе на стороне российско-оккупационных войск.

Имена военнослужащих, а также их снимки опубликовал на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Их там не было", – с сарказмом отметил он.

Российских военных зовут Кузнецов Владимир Александрович и Лемехов Иван Викторович.

В сети нашли фото кадрового военного РФ на Донбассе
Иван Лемехов
Россиянин воевал на стороне террористов

Как видно на фото, указ о награждении наемников подписал российский президент Владимир Путин 29 декабря 2014 года.

Медаль "За отвагу"

По данным Штефана, россияне являются офицерами подразделения, использующего зенитный ракетный комплек "ТОР-М-1", 4-й военной базы ВС РФ.

Владимир Кузнецов
Российский офицер воевал против украинских защитников
В сети нашли его фото на фоне военной техники
Документы о получении медали
Скриншот поста

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